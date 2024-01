Serre di ’erba’ in cantina. Denunciato imprenditore

Aveva serre in cantina in cui coltivava piantine di marijuana, per poi vendere il prodotto in modo illecito. Un imolese di 37 anni è stato denunciato per produzione e detenzione di sostanze ai fini di spaccio. L’uomo è il titolare di una pizzeria in uno dei paesi del circondario.

L’attività anti-droghe del Commissariato di Imola, dunque, piazza un nuovo colpo: dopo i tanti interventi del 2023, anche quest’anno si apre con un’intensa attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. L’imolese era da qualche tempo nel mirino degli investigatori. Gli accertamenti hanno portato a confermare che l’uomo si dedicava a una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e utilizzava la cantina del condominio dove abita, che si trova in centro a Imola, come ’serra’ in cui far crescere le piantine di marijuana.

Giunti vicino al condominio nel corso di un controllo, i poliziotti hanno effettivamente sentito un forte odore di marijuana vicino alla cantina al cui interno è stato trovato diverso materiale per la produzione e la coltivazione.

Senza opporre resistenza o dare in escandescenze, il proprietario ha ammesso che quel garage conteneva due grandi box utilizzati come serre, lampade a ultravioletti, impianti d’areazione e altro materiale (foto) per poter velocizzare le crescita delle piantine.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno poi continuato l’attività ispettiva all’interno dell’abitazione dell’uomo, trovando quattro inflorescenze di circa 400 grammi e poi nell’armadio dell’altro hashish. Inoltre è stato anche trovato un box con tutti i prodotti chimici per la crescita.

C’erano inoltre fusti dai 50 centimetri agli 80 centimetri. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di hashish e deunciato per denunciato per la coltivazione ai fini di spaccio.

Andrea Bonzi