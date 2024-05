Si dimette Fabrizio Sarti, ecco Tatiana Galassi

Un volto nuovo nell’ultima seduta del consiglio comunale di Casalfiumanese per il mandato amministrativo 2019-2024. Un po’ a sorpresa, tra i banchi dell’opposizione del paese della vallata del Santerno, non si è seduto il capogruppo del Gruppo Movimento 5 Stelle Fabrizio Sarti che nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni da consigliere perché candidato in un altro comune alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Al suo posto, con un ingresso last minute da un solo gettone di partecipazione, ecco Tatiana Galassi con surroga avvenuta nella seduta dell’organo dello scorso 23 maggio.