Si entra nel vivo l’8 marzo con Wow Women Motor

L’evento ‘Lamborghini Arena’, annunciato ieri, è solo uno dei grandi appuntamenti che caratterizzeranno il 2024 del circuito. Sempre in attesa di poter completare il quadro con uno o due concerti, la nuova stagione dell’autodromo, già animata da un paio di anticipazioni ben riuscite tra kart e podismo, entrerà nel vivo l’8 marzo con l’evento al femminile Wow Women Motor.

Seguiranno poi il Duathlon sprint del 16-17 marzo (corsa più bici) e soprattutto il Wec - World endurance championship del 19-21 aprile, antipasto ideale per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. In mezzo, il 30esimo anniversario della morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – 1° maggio), per il quale si stanno organizzando numerose iniziative di vario genere anche fuori dal tracciato.

Dal 31 maggio al 2 giugno ancora auto grandi protagoniste con il primo weekend stagionale targato Aci, seguito il 21-23 giugno dalla Porsche cup Suisse. Il 30 giugno, invece, l’inedito passaggio del Tour de France.

Il 5-7 luglio tornano in pista le auto, con le European Le Mans Series, manifestazione annullata lo scorso anno tra le polemiche. Bici di nuovo sul tracciato a luglio con Giro d’Italia donne (il 10) e il Gp Santerno Fabbi.

Dopo la pausa estiva, si riparte con Historic Minardi day il 24 e 25 agosto, seguito dal secondo Aci racing weekend (6-8 settembre), dalla mostra scambio del Crame (13-15 settembre) e dal ritorno di Imola green (21-22 settembre).

Tutto finito? Macché. Sotto con il Civ - Campionato italiano velocità moto del 28 e 29 settembre, unico evento dedicato al mondo delle ruote di una stagione cannibalizzata dall’automobilismo. Poi di nuovo grande podismo in pista, con l’immancabile Giro dei Tre Monti (5-6 ottobre). Penultimo atto della stagione, l’atteso ritorno delle Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre). Si chiude con Autodromo senza barriere (1 dicembre).