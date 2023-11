Si vota il 20, 21 e 22 dicembre

La votazione sul bilancio di previsione 2024 del Comune si svolgerà il 20, 21 e 22 dicembre. In questi giorni, il provvedimento viene approfondito e discusso all’interno delle commissioni consiliari competenti. Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti è fissato per domenica 10 dicembre.

"Ringrazio tutti i gruppi consiliari e la Giunta per la disponibilità e la collaborazione istituzionale nel definire insieme il percorso che ci vedrà impegnati nella discussione sul bilancio – sottolinea Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale –. In questo momento carico di incertezze dovute alle tensioni internazionali, all’aumento dell’inflazione e al cambiamento climatico, i Comuni, come ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spesso sono chiamati a intervenire come pronto soccorso senza avere certezza delle risorse necessarie. È importante pertanto che i Comuni non vengano lasciati soli".