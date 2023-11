Sindaco e giunta di fronte ai cittadini

Il sindaco Claudio Franceschi e la giunta del municipio di Castel Guelfo incontrano i cittadini per fare il punto sugli obiettivi di mandato raggiunti a poco più di sei mesi dal termine del quinquennio amministrativo. Operazione rendicontazione per il primo cittadino guelfese ed i suoi più stretti collaboratori che, il 28 novembre dalle ore 20.30 presso la sala del consiglio di Palazzo Malvezzi Hercolani, illustreranno alla comunità in otto punti i risultati centrati dal 2019 ad oggi.

Una serata di condivisione e confronto con la comunità per ripassare, tappa dopo tappa, il lavoro sviluppato dall’amministrazione per la crescita del paese. Un appuntamento importante da non perdere se si vuol capire meglio il futuro della comunità