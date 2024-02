Smog oltre i limiti. Tornano le limitazioni

Il bollettino sulla qualità dell’aria indica ancora un superamento del limite Pm10: anche in città tornano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) e gli altri provvedimenti emergenziali saranno validi oggi e domani.

Le misure emergenziali previste sono: divieto di circolazione dinamica dalle 8.30 alle 18.30 per veicoli alimentati a benzina pre euro, euro 1 ed euro 2; diesel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5; gpl/benzina o metano/benzina pre euro ed euro 1; ciclomotori e motocicli pre euro e euro 1. È vietato inoltre tenere il motore acceso durante la sosta dei veicoli e l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva fino a ‘3 stelle’ comprese. Disco rosso anche alla combustione all’aperto di qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d´artificio, ecc.). Obbligatorio l’abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati: non deve superare i 19 gradi nelle case e negli uffici.