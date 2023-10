Solidarietà e lotta agli sprechi: "Sarà un’edizione da incorniciare"

Un appuntamento "anche quest’anno capace di coinvolgere la cultura, le nostre eccellenze enogastronomiche e tutta la città".

È questo, nelle parole del sindaco Marco Panieri, il Baccanale 2023. "Oltre 100 eventi – prosegue il primo cittadino – che spazieranno in ogni angolo dei sapori e nei quali troverà posto come sempre il tema del contrasto allo spreco alimentare, ma visti gli eventi alluvionali di maggio, anche occasioni di solidarietà verso esperienze enogastronomiche colpite con numerose collaborazioni".

Le premesse, per uno degli appuntamenti culturali imolesi più importanti dell’anno, sono come al solito le migliori. "Sarà davvero piacevole scoprire insieme, lungo le settimane e nei diversi luoghi della città, l’edizione 2023 del Baccanale", assicura il sindaco Panieri.

"Troveremo cibo e cultura sia nei numerosi ristoranti che ci propongono i menu a tema sia nelle isole gastronomiche presenti tutti i fine settimana in piazza Matteotti – anticipa da parte sua Giacomo Gambi, assessore alla Cultura – dove laboratori, talk, show-cooking, musica e ricette ci invitano a condividere sapori e saperi".

Soddisfatto anche il collega Pierangelo Raffini, titolare delle deleghe allo Sviluppo economico, al Centro storico e all’Agricoltura.

"Anche quest’anno il Baccanale rappresenta un’interessante occasione per mettere in risalto l’importanza della nostra agricoltura che, pur duramente colpita da alluvione e frane, cerca di resistere e dimostra come l’eccellenza della nostra cucina dipenda anche dall’eccellenza delle materie prime utilizzate – sottolinea Raffini –. Durante le domeniche del Baccanale, i nostri agricoltori saranno in piazza con i loro prodotti".

Inoltre, con la 29esima edizione del ‘Banco d’assaggio’, il territorio mette in mostra più di 100 etichette di qualità della viticoltura imolese, insieme a un ricco catalogo ben rappresentativo dei prodotti agroalimentari del territorio.

E con la 13esima edizione di ‘Olimola’, altro appuntamento che porta il Baccanale anche in Autodromo, "sosteniamo e diamo visibilità a una filiera relativamente recente nel circondario imolese, ma che sta crescendo a ritmi elevati", rimarca Raffini. E annuncia: "Per questo motivo, a sottolinearne l’importanza, porteremo a breve in Consiglio comunale la proposta di adesione all’associazione ‘Città dell’olio’".