Sostegno all’Alzheimer. Ecco un’auto donata

Una autovettura per l’Associazione Alzheimer di Imola. È questo l’ultimo gesto del mandato del presidente uscente Antonio Mattace Raso. Alla guida del Lions Club Imola Host chiuderà il suo anno il 30 giugno. Così, all’inizio del mese,

c’è stata la cerimonia per la donazione. In piazza Matteotti erano presenti la presidente dell’Associazione Alzheimer, la dottoressa Lucia Valtancoli, al fianco del sindaco Marco Panieri. Dopo il gesto si è svolta una serata conviviale al ristorante Canè di Dozza Imolese, dove è avvenuto il passaggio di consegne tra il presidente uscente e il neo eletto presidente per l’anno sociale 2024/2025, Marco Farina.

"Sono certo che il nostro prossimo presidente, l’amico Marco Farina, ha senz’altro tutte le carte in regola per perseguire e raggiungere, con impegno e passione, gli scopi e gli obiettivi del nostro club", ha spiegato Mattace Raso.

In questa annata il Lions Club Imola Host è anche intervenuto nel sociale dando dei contributi al Museo Diocesano, ai Musei Civici di Imola, donando libri alla biblioteca di Sesto Imolese colpita dall’alluvione. Ma anche borse di studio ai neo laureati, contributi alla Filarmonica Imolese e al Patronato dei Fanciulli Sacro Cuore Imola.

"L’obiettivo è sempre stato dare un contributo di utilità sociale ed economica", conclude Mattace Raso.