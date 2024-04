Spaccio di cocaina nel bar. Arrestato dalla polizia

Il bar era diventato un centro di spaccio di cocaina. Con questa accusa è stato arrestato dalla polizia un 37enne di origine straniera residente a Imola, gestore di un locale fuori dal centro. Sequestrati dalla polizia oltre 90 grammi di cocaina e 2100 euro in banconote. Nell’intervento è stato utilizzato anche un’unita cinofila proveniente dalla questura di bologna, con il cane antidroga arrestato Barack.

Continua la pressione delle forze dell’ordine sul mercato della droga in città, già oggetto di numerose operazioni negli ultimi mesi. Da qualche tempo la polizia aveva messo sotto la lente il locale gestito dall’uomo. Gli investigatori avevano notato che mentre l’uomo era presente nel locale la clientela aumentava. Ed erano convinti che non fosse solo per la sua bravura.

Giovedì l’uomo è stato fermato al Piratello mentre era al volante della sua auto. È scattata una perquisizione che ha permesso agli agenti di ritrovare all’interno di un involucro da cialde di caffè 6 piccoli involucri termosaldati: all’interno c’era un totale di 8,63 grammi di cocaina. L’uomo aveva con sé anche 630 euro in contanti di vario taglio.

A quel punto la polizia ha deciso di passare al setaccio anche il suo locale. All’interno di una plafoniera, dentro un frigorifero in un sottoscala del retrobottega sono saltati fuori altri 84 grammi di polvere bianca, quasi certamente cocaina, e una busta con 1500 euro in banconote da 50. La polizia ha rinvenuto anche un bilancino di precisione e del cellophan del tipo usato per confezionare le dosi. Tutto è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

Al vaglio del questore di Bologna c’è anchela possibile chiusura temporanea del locale.