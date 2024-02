Stagione al giro di boa. Lella Costa allo Stignani

Teatro Ebe Stignani al giro di boa. Da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio il Comunale ospiterà infatti il quarto degli otto spettacoli della stagione di prosa. Lella Costa torna a Imola, questa volta al fianco di Elia Schilton, con la storia delicata e poetica tratta dal romanzo postumo di Kent Haruf dal titolo ‘Le nostre anime di notte’. Costa interpreta Addie, la vedova che spiazza il suo vicino di casa Louis (Schilton), vedovo anche lui, proponendogli di trascorrere le notti insieme. Prevendita dei biglietti al via oggi.

Il bestseller postumo di Haruf, uscito nel 2015 e nel 2017 diventato un film con Jane Fonda e Robert Redford, arriva allo Stignani nella traduzione e nell’adattamento per il teatro di Emanuele Aldrovandi. La regista Serena Sinigaglia dirige Costa e Schilton in questo primo lavoro insieme di due attori che si conoscono dai tempi dell’Accademia dei filodrammatici di Milano dove entrambi si sono diplomati.

Costa e Schilton sono Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni e vicini di casa, che si conoscono da anni perché Addie era buona amica della defunta moglie di Louis. Non si sono mai frequentati assiduamente, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dal momento che dopo la scomparsa del marito ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di continuare a condividere con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. La società, tuttavia, non è ancora pronta a concedere un sogno romantico a chi entra nel terzo tempo della vita…

"‘Le nostre anime di notte’ è un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia – commenta la regista Serena Sinigaglia – . Una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale".

Gli spettatori saranno al fianco di Addie e Louis, ascolteranno le loro conversazioni e grazie a un punto di vista del tutto privilegiato avranno la possibilità e il dono di vedere compiersi di fronte ai loro occhi l’unione delle loro anime.

Lo spettacolo ‘Le nostre anime di notte’ andrà in scena da mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio alle 21; sabato 10 febbraio sia alle 15.30 sia alle 21, domenica 11 alle 15.30. Biglietti in vendita su Vivaticket dalle 19.30 di oggi oppure alla biglietteria del teatro Stignani nei seguenti orari: oggi dalle 16 alle 19; martedì 6 febbraio dalle 10 alle 12; per le recite serali dalle 19 alle 21; per le recite pomeridiane dalle 14 alle 15:30. Per informazioni: 0542 602600, www.teatrostignani.it.