Strade, scatta la manutenzione. Dalla Regione ecco 540mila euro

La Regione Emilia Romagna ha stanziato nei confronti del Nuovo Circondario Imolese, a titolo di riparto del Fondo Regionale per la Montagna, un importo di oltre 117mila euro per ciascuna annualità 2024-2025-2026. Non solo. Dagli uffici di viale Aldo Moro arriveranno anche, per l’anno 2024, risorse a titolo di Fondo Sviluppo Montagne Italiane pari ad altri 191mila euro. Una notizia importante per i quattro comuni della vallata del Santerno impegnati da tempo in un programma di investimenti per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali. Un totale quindi di 542mila euro con un 56% che sarà già attivo quest’anno.

Nel dettaglio, per il 2024, si procederà con la progettazione e con le opere di miglioria in via XX Settembre a Borgo Tossignano e nelle strade Fiagnano e Beccara nel territorio di Casalfiumanese. Per quanto riguarda Castel del Rio, invece, la lente di ingrandimento della manutenzione si posizionerà all’interno del centro urbano tra Piazza della Repubblica, viale Papa Giovanni XXIII e via Roncassaglia. A Fontanelice, inoltre, spazio ai cantieri nelle vie della Cima e Gaggio. Dall’elenco sono escluse le strade lesionate dall’alluvione per le quali sono state stanziate risorse direttamente dal commissario straordinario alla ricostruzione. Fitta tabella di marcia anche per il 2025 con il finanziamento del Fondo Regionale Montagna. Ancora lavori in via XX Settembre a Borgo Tossignano e in via Beccara a Casalfiumanese mentre a Castel del Rio si procederà sulle vie Pertini e Ponte Alidosi senza dimenticare il Piazzale Magnus e l’accesso al campo sportivo.

A Fontanelice, pronto l’intervento nell’area del parcheggio dell’ex Albergo della Posta ed in via della Resistenza. Infine, l’annualità 2026 che vedrà la continuazione del progetto di manutenzione straordinaria per le vie XX Settembre e Beccara a Borgo e Casale mentre a Castel del Rio si virerà verso via Guasteto. Fontanelice, infine, proseguirà nella riqualificazione del proprio centro urbano mettendo mano all’area del parcheggio di Corso Europa ed a via della Resistenza. Ma come si svilupperà il processo dal punto di vista burocratico? In modo celere. Dopo aver ricevuto l’approvazione del programma da parte della Regione, il Nuovo Circondario Imolese utilizzerà risorse interne per dare il via alla fase di progettazione esecutiva degli interventi per l’annualità 2024 e al loro successivo affidamento.