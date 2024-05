Successo della mostra su Senna. Prorogata la personale di Pierotti. Si concluderà il 2 giugno

Grande successo, con tantissimi visitatori nell’arco del weekend. E quindi è stata prorogata fino al 2 giugno prossimo la mostra allestita alla Salannunziata, dal titolo “Da Ayrton Senna alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte”. A cura di Vinicio Dall’Ara, l’esposizione, ripercorrendo la memoria a partire dal monumento posto nel Parco delle Acque Minerali, esplora la più recente produzione artistica dello scultore di Pietrasanta, Stefano Pierotti.

La mostra era stata inaugurata venerdì 19 aprile per essere aperta fino a domenica 19 maggio e rientra fra le iniziative previste nel programma ‘Senna30years’, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Instituto Ayrton Senna, il Ministero degli Affari Esteri edella Cooperazione Internazionale e la Regione per ricordare la tragica scomparsa, trent’anni fa, di Ayrton Senna (1 maggio 1994) e Roland Ratzenberger (30 aprile 1994). Visto il successo riscosso, gli organizzatori hanno ritenuto di prorogarla fino al 2 giugno, in parallelo alla mostra allestita al museo di San Domenico dal titolo ‘Magic Ayrton Senna / 1994-2024’, un percorso in 94 immagini n bianco e nero, colte dall’obiettivo dei fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari.

A 30 anni dalla tragedia, il Comune di Imola ha inteso ricordare il grande Campione brasiliano con un nuovo progetto dell’artista Stefano Pierotti, autore del monumento dedicato a Senna, inaugurato 27 anni fa e posto all’interno del Parco delle Acque Minerali.

Il nuovo progetto che l’artista Stefano Pierotti ha dedicato a al pilota brasiliano, in collaborazione con il Comune di Imola e If, è il grande pannello murale dal titolo ‘Saudade: il volto di Senna’. Donata al Comune, l’opera, che rientra nella serie definita dall’autore ‘Iron pictures’, è stata inaugurata il 27 aprile e installata sulla parete di un edificio Acer, in via Cenni 10.

La mostra della Salannunziata dedica invece grande spazio al monumento delle Acque Minerali: propone tre grandi pannelli fotografici e materiali d’archivio (bozzetti, lettere, modelli in scala, ecc.) che ripercorrono le fasi di realizzazione della scultura ‘a Ayrton Senna’, ponendo in luce anche il modo in cui l’artista si è posto di fronte al lato umano, non solo sportivo, del campione brasiliano, evidenziando le fasi di progettazione del monumento, quelle di lavorazione, l’incontro di Pierotti con la madre del pilota brasiliano, per presentarle il progetto dell’opera e infine il momento dell’inaugurazione della scultura. Sono esposte oltre a un altro volto di Senna anche un’altra decina di opere dell’autore in vari materiali.

Info. La mostra allestita alla Salannunziata (via F.lli Bandiera 17/a) è prorogata fino a domenica 2 giugno, con ingresso gratuito, aperta sabato e domenica ore 10-13 e 16-19.