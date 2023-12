Sull’A14 due cartelloni dedicati al circuito

Due cartelloni sulla A14, uno per ciascun senso di marcia, per promuovere il circuito Enzo e Dino Ferrari. Anche Imola aderisce a ‘Wonders - Scopri l’Italia delle meraviglie’, il progetto di Autostrade che mette in vetrina il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del Paese. I due cartelloni in questione, quattro metri di base per tre metri di altezza, sono posizionati rispettivamente ai punti 22+862 Sud e 62+500 Nord, alcuni chilometri prima di entrare nel territorio comunale. "Da oggi l’Autodromo di Imola, con tutta la sua emozione, è presente sull’autostrada A14 agli occhi di milioni di automobilisti che ogni anno transitano – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Ci aiuteranno a promuovere e consolidare il brand Imola, insieme a quello della Motor Valley e di Terre&Motori". In attesa della firma definitiva della convenzione di accordo sui 18 milioni di euro per le opere compensative legate palla quarta corsia (fondi con i quali il Comune completerà la Bretella), e a seguito dell’evento di formazione per i suoi operatori promosso da Autostrade in Autodromo, questa volta la collaborazione riguarda la promozione del territorio.