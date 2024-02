Taglio del nastro per l’aula studio in biblioteca

Sarà inaugurata questa mattina alle ore 11, davanti agli occhi degli alunni delle classi delle scuole del capoluogo e alla presenza della sindaca Beatrice Poli, la nuova aula studio della biblioteca comunale di Casalfiumanese. Come previsto dal progetto di promozione alla lettura per l’anno educativo 2023-2024, denominato ‘Ad occhi aperti - Racconti e narrazioni oltre le parole’, ha preso forma uno spazio pensato per le esigenze degli studenti. Un luogo in cui promuovere anche i concetti di partecipazione e aggregazione sociale. Il posto ideale per studiare e fare i compiti grazie alla disponibilità del collegamento wi-fi gratuito. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0542 668035 negli orari di apertura della sala a scaffali oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it.