Tavaniello va in pensione dopo oltre 30 anni: la lettera commovente

Più di trent’anni di servizio come bidella nella scuola di Bubano e adesso che è arrivata la meritata pensione, Angelina Tavaniello saluta con commozione, attraverso una lettera, i docenti, i dirigenti e i ragazzi conosciuti in questi anni di carriera. "Il 1993 è una data che non dimenticherò mai. L’anno in cui il Comune di Mordano mi ha assegnata alla scuola di Bubano, anche se per me è stata, ed è, il mondo di Bubano – scrive –. La realtà che ho riscontrato qui, per me originaria di un paesino del sud, appariva enorme e mi sentivo inadeguata, ma ho incontrato persone che mi hanno accolta e curata in un modo che non riesco a descrivere. Era una gioia anche portare un semplice caffè alle maestre e questa gioia non mi ha mai abbandonato. Sono una persona che dà l’anima in tutto quello che fa e a tutti quelli che incontra perché fare del bene è un dono e non è mai scontato. Mi mancheranno gli amati bambini, le maestre, i caffè condivisi con il sorriso, i dolci nella sala insegnanti, la campanella di inizio e fine. Lascio un augurio alle mie colleghe: che possiate vivere l’esperienza nella scuola come l’ho vissuta io, con amore, gioia e grande professionalità: solo così sarà un’esperienza indelebile".

l. m.