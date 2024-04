Tenta di scavalcare, rimane incastrato

È rimasto incastrato nel muretto attorno all’Autodromo, probabilmente mentre cercava di scavalcare in quanto sprovvisto di biglietto o comunque nel tentativo di vedere da fuori quanto accadeva in pista, dalle parti della Tosa. Un’ambulanza del 118 lo ha soccorso, trasportandolo in ospedale dove gli sono state medicate le ferite. È la disavventura capitata venerdì mattina, nel giorno delle prove libere del Wec, a un uomo di circa 30 anni. Le sue condizioni non sarebbero gravi. "Vorremmo sapere se le recinzioni dell’Autodromo siano a norma e quanti controlli siano stati eseguiti dal 2021 in poi – domandano i consiglieri Nicolas Vacchi e Simone Carapia (FdI) –. Presenteremo un documento ispettivo urgente, anche per evitare che questi fatti si ripetano".