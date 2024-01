Terza età, nuovo ciclo di incontri. Spi-Cgil e Auser fanno squadra

Riparte ‘Io mi piaccio… una sfida alla longevità’, rassegna di incontri organizzata dal coordinamento donne Spi-Cgil, in collaborazione con Auser, per continuare a sensibilizzare su alcune tematiche della terza età che possono generare dubbi ed ansie. In programma tre iniziative pubbliche che si svolgeranno tutte alle 16 al centro sociale Tiro a Segno.

Venerdì 19 gennaio si parte con il primo incontro dedicato all’approfondimento di uno dei temi più sensibili di questa fase della vita, dal titolo ‘Aiuto, non avrò la demenza? Continuare a camminare sfidando le paure ed i pregiudizi dell’età’. Spesso tende a resistere l’idea che l’avanzare dell’età porti necessariamente a un declino generale delle funzionalità cognitive e motorie: l’argomento verrà approfondito dalla dottoressa Cecilia Raccagni, imolese, specializzata in Neurologia all’Università di Innsbruck, in Austria, dove ha ottenuto anche il dottorato di ricerca sui parkinsonismi, attualmente dirigente medico all’ospedale di Bolzano e coordinatrice di diversi progetti di ricerca internazionali sul Parkinson.

Gli altri due appuntamenti sono in programma venerdì 26 gennaio (‘Continuare a camminare vivendo il dolore delle separazioni’) e mercoledì 7 febbraio (‘Passione e fantasia non invecchiano mai: credenze e realtà negli over 60’).

"Auspichiamo che queste riflessioni riguardanti la terza età possano costituire uno spazio di pensiero permanente – spiegano gli organizzatori della rassegna –, affinché la ‘vecchiaia’ non sia vissuta come una gabbia, ma come una stagione della vita dove permangono la curiosità, gli affetti e gli entusiasmi".