Tessera dei rifiuti, nuovo punto di ritiro

Cambia il luogo per ritirare a Fontanelice la tessera per il conferimento dei rifiuti. Una dotazione essenziale a tutti gli utenti domestici e non per aprire i contenitori e completare al meglio il ciclo di differenziazione del pattume. Dal 13 gennaio, e ogni secondo sabato dei successivi mesi, lo sportello tessere fontanese sarà attivo presso la sala comunale al numero 18 di Piazza Roma dalle ore 9 alle 12. Un presidio che si inserisce alla perfezione nella rodata turnazione degli sportelli dei paesi della vallata del Santerno che comprende anche il centro civico di via primo Maggio a Casalfiumanese, il primo sabato di ogni mese dalle 9 alle 12, e l’ufficio al piano terra al numero 6 di viale Trieste a Borgo Tossignano (a due passi dal municipio di Piazza Unità d’Italia, ndr) il terzo con stessa fascia oraria. Riflettori puntati, invece, sul primo piano del municipio di Palazzo Alidosi a Castel del Rio il quarto sabato mattina con l’opzione della sala comunale di via Longo nella frazione casalese di San Martino in Pedriolo l’eventuale quinto.