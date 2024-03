Test Gp, anche la Mercedes scende in pista

Dopo Racing Bulls (ex AlphaTauri) e McLaren, un’altra scuderia di Formula 1 scenderà in pista all’Enzo e Dino Ferrari per alcuni test tecnici prima del Gran premio del 17-19 maggio. Si tratta della Mercedes, già in passato protagonista di alcune sessioni di prove in riva al Santerno, che ha prenotato il circuito cittadino per due giorni: lunedì 29 e martedì 30 aprile. Difficile che al volante ci sia l’ex campione del mondo, Lewis Hamilton, in Ferrari dal 2025. Più probabile che sia il suo compagno di squadra, George Russell, a sfrecciare lungo i tornanti dell’Autodromo. Ma la vera novità è rappresentata dal debutto alla guida di una Formula 1 del giovanissimo Andrea Kimi Antonelli, bolognese classe 2006 (compirà 18 anni ad agosto), attualmente in forza al team Prema. In ossequio alle direttive Fia, Antonelli proverà una monoposto vecchia di due anni, vale a dire una W13 del 2022. La notizia del debutto del campioncino emiliano su una monoposto di Formula 1 circola già da ieri, e più di qualcuno ha parlato di test in programma tra domani e sabato. Non sarà così: nei prossimi due giorni, in Autodromo, sono attesi infatti prima un’iniziativa dedicata a Montecatone e poi alcuni test tecnici di vetture stradali.