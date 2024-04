"Testimonianza della voglia che c’è di venire da noi. Gran Premio e Tour de France per migliorare ancora"

Elena Penazzi, assessora al Turismo, secondo i dati della Regione gli arrivi in città nel primo trimestre del 2024 sono stati 19.172: in linea con lo stesso periodo dello scorso anno (+0,5%) e in aumento di 3 punti percentuali sul primo trimestre del 2019; i pernottamenti risultano invece uguali al 2023, ma con una crescita del 22% rispetto al pre-Covid. Soddisfatta?

"Sì. Specialmente dei pernottamenti stranieri, che aumentano del 14,3% sul 2023 e del 20,6% sul 2019. È una bella crescita, che sottolinea quanto all’estero ci sia voglia di venire in Italia; e in particolare a Imola. Questo ci dà grande fiducia per i prossimi mesi. Credo che sia il dato più importante di questo trimestre, certifica il ritorno alla normalità dopo il Covid. Di qui in avanti possiamo solo migliorare".

Gennaio-marzo è un periodo anomalo per rilevare i dati sul turismo, in particolare a Imola con l’Autodromo praticamente fermo per la pausa invernale. Gli arrivi potrebbero essere gran parte merito delle trasferte di lavoro e degli spostamenti per motivi religiosi. Come si spiega però l’aumento degli stranieri?

"Difficile dirlo con precisione, per certi versi sono stupita anche io. Sono dati interessanti, che approfondiremo per capire questi flussi e cercare di intercettarli ancora meglio".

Quantificabile già adesso è invece l’impatto del Duathlon sprint di metà marzo: 514 arrivi al venerdì e 393 al sabato contro una media giornaliera del periodo di 211.

"Quelli ce li aspettavamo, in quanto più facilmente monitorabili. Ricordo le difficoltà degli atleti nel trovare le camere in quel periodo. Parliamo di tante persone che vengono in molti casi da fuori e dormono qui anche due o tre notti. Il miglior inizio possibile di stagione".

L’aspettativa è di avvicinarsi ai grandi numeri del 2022?

"Diciamo che i numeri che hanno portato i weekend Lamborghini Arena prima e Wec poi ci consegnano buone prospettive per il prossimo trimestre, considerando che poi a maggio arriverà il Gran premio di Formula 1 e che a giugno ci sarà il passaggio del Tour de France. Credo proprio che avremo un ottimo riscontro".

e. a.