"Tieni in forma il tuo cuore". La prevenzione si fa in piazza

Una clinica mobile attrezzata e professionisti dell’Azienda Usl di Imola a disposizione dei cittadini per educare alla prevenzione cardiovascolare, valutare il proprio rischio per prevenire infarto e ictus e costruire salute assumendo uno stile di vita sano. Ma anche l’occasione per imparare come intervenire in caso si assista ad un arresto cardiaco. Torna domenica, dalle 10 alle 18 in piazza Matteotti, la terza edizione imolese dell’evento regionale ‘Tieni in forma il tuo cuore’.

Sulla clinica mobile saranno a disposizione due ambulatori, in cui i medici e gli infermieri dell’équipe della Cardiologia dell’Ausl di Imola, guidata da Paolo Ortolani, eseguiranno un check-up gratuito attraverso test ematici capillari (pick al dito) per la determinazione del colesterolo, rilevazione dei principali parametri vitali come pressione arteriosa ed indice di massa corporea (Bmi) e calcolo del livello di rischio cardiovascolare, fornendo un counseling specialistico personalizzato.

Per accedere al check cardiologico negli ambulatori della clinica mobile sarà necessario iscriversi, nella stessa giornata di domenica, a partire dalle 9 del mattino, in uno stand dedicato presente in piazza, ottenendo un appuntamento orario che permetterà di evitare assembramenti e lunghe attese. Nell’arco della giornata sarà possibile effettuare circa 100 screening per la valutazione del rischio cardio-vascolare. In uno dei gazebo esterni alla clinica mobile presenti in piazza, sarà anche possibile eseguire lo screening della fibrillazione atriale asintomatica (in questo caso non sarà necessaria la preventiva iscrizione).

Non mancherà all’appuntamento l’équipe di Anestesia-Rianimazione dell’Ausl di Imola guidata da Igor Bacchilega, direttore del dipartimento di Emergenza Accettazione, che svolgerà sia in mattinata che nel pomeriggio alcune dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare a cui sono stati invitati a partecipare anche i ragazzi delle scuole superiori del territorio con le loro famiglie. Sarà infatti possibile effettuare brevi training con o senza il defibrillatore per chi vorrà avvicinarsi a questo fondamentale momento di apprendimento di una pratica che davvero può salvare una vita. La conoscenza diffusa delle manovre rianimatorie cardiopolmonari elementari è un elemento essenziale per aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco e la formazione delle giovani generazioni è assolutamente prioritaria. Ma la giornata della prevenzione cardiologica darà anche molte altre opportunità per imparare a tenere in forma il proprio cuore e, in generale, a migliorare il proprio benessere.