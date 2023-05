Tonelli vince in tribunale "È stata fatta giustizia"

"Era il 22 novembre 2015 quando, allora segretario generale del Sap, partecipai alla trasmissione televisiva ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata indossando la maglietta del Sindacato ‘I love polizia’. Poco dopo l’intervista fui sottoposto a procedimento disciplinare e successivamente mi fu comminata la sanzione della pena pecuniaria. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza annullando la sanzione nei miei confronti. Ci sono voluti, dunque, ben otto anni per ottenere giustizia, ma il tempo, come si sa, è galantuomo". Gianni Tonelli, oggi parlamentare della Lega, ha commentato così l’annullamento della sanzione disciplinare nei suoi confronti. "Quella sanzione disciplinare - spiega Tonelli- si colloca tra le tante iniziative che, in quel periodo, l’amministrazione aveva intrapreso per tentare di intimidire e bloccare la forte azione di denuncia che solo il Sap stava promuovendo al fine di mettere in luce lo stato di debilitazione dell’apparato della pubblica sicurezza. Eravamo in una situazione disastrosa dovuta alla spending review e a chi, nonostante avesse la responsabilità dirigenziali, perseguiva altri interessi. Accusato dall’amministrazione di aver indossato una polo istituzionale della polizia di stato e così di aver indotto gli spettatori a credere che stessi parlando per l’amministrazione stessa, sono stato punito per ben due volte".

"La sentenza, invece - conclude il sindacalista- chiarisce che le censure erano infondate, e possiamo dire pretestuose e intimidatorie, poiché era evidente che stessi indossando una maglietta del Sap in quanto sulle spalle era in bella evidenza la scritta ’I love polizia’ e sulla parte anteriore vi erano diverse spillette e patch con il logo Sap".