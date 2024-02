Tonnellate di rifiuti elettrici raccolte dalle scuole medie

Sono oltre 2.800 i chili di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) raccolti in circa un mese in sette scuole medie (comprese le Innocenzo da Imola) e nelle piazze cittadine di Bologna, Imola e Modena. L’iniziativa ‘Riciclare i Raee è una bella storia!’, parte del più ampio programma di comunicazione ‘DireFareRaee’ di Erion Weee, è stata promossa dal Consorzio in collaborazione con gruppo Hera. Il progetto ha previsto un’azione combinata rivolta agli studenti e alla cittadinanza con un duplice obiettivo: da un lato incontrare le giovani generazioni per sensibilizzarle su temi come la sostenibilità e l’economia circolare, dall’altro diffondere consapevolezza tra i cittadini su cosa siano i Raee e sulle modalità a loro disposizione per conferire questi rifiuti.

L’iniziativa è partita con un piano di affissioni, al quale ha fatto seguito una serie di incontri formativi nelle scuole, nel corso dei quali esperti del settore hanno incontrato quasi 2.200 studenti. Non solo, sia negli istituti aderenti all’iniziativa, sia nelle piazze cittadine sono stati allestiti infopoint per la raccolta straordinaria dei piccoli Raee. Venerdì scorso, a conclusione della campagna, Erion Weee e gruppo Hera hanno premiato gli istituti più virtuosi erogando buoni per un valore complessivo di 4.900 euro per l’acquisto di materiale scolastico: al primo posto le Guinizzelli di Bologna (1.800 euro), al secondo le Gandino sempre di Bologna (1.300 euro) e al terzo le Paoli di Modena (800 euro), seguite dalle scuole Il Guercino e Montalcini di Bologna, dalla Lanfranco di Modena e dalle Innocenzo di Imola (250 euro per ciascun istituto).

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con questa campagna, perché abbiamo contribuito ad incrementare la conoscenza dei Raee e a trasformarla in azione concreta", dice Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee.

"I risultati della raccolta ci hanno positivamente sorpreso – aggiunge Giulio Renato, direttore centrale Servizi ambientali e flotte del gruppo Hera – per l’altissima attenzione all’iniziativa da parte delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, che hanno risposto con entusiasmo e consapevolezza al nostro invito, consentendoci di raccogliere e recuperare una grande quantità di risorse preziose contenute nei Raee, in grado ora di tornare a una nuova vita".