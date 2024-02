Torna ‘Corri con l’Avis’. La gara cambia: percorso di 10 chilometri. Attesi 1.500 podisti

Torna l’appuntamento targato ‘Corri con l’Avis’, la dieci chilometri competitiva (non più la classica maratonina) abbinata alla passeggiata ecologica (da tre, sei o dieci chilometri) organizzata dalla polisportiva Avis Imola con il patrocinio del Comune. La data da segnare in agenda per la 48esima edizione dell’evento, valido come prova per il campionato Uisp di corsa su strada, è domenica 10 marzo.

Partenza alle 9.30 con ritrovo dalle 7.30 in piazza Matteotti, per il ritiro dei pettorali per i competitivi. Per i camminatori della passeggiata ecologica, si parte alle 8. Il percorso per entrambi gli appuntamenti prevede la partenza da via Mazzini, i partecipanti percorreranno, poi, viale Dante, via Fratelli Rosselli, via Galli, via Atleti Azzurri, via Kennedy, la rotonda di Codrignano, via Nola, arrivati in cima si ritorna per via Sabbioni, via Cappelli, via Tenni, quindi, la rotonda di Codrignano, via Kennedy, Atleti Azzurri, via Rosselli, viale Dante, via Mazzini, via Emilia e, quindi, l’arrivo in piazza Matteotti.

Le iscrizioni alla competitiva sono aperte online fino alle 20 di venerdì 8 marzo; il pagamento della quota di iscrizione di dieci euro dovrà essere effettuata la mattina del 10 marzo, prima del ritiro del pettorale. Sempre al mattino dello stesso giorno è comunque possibile iscriversi con un piccolo supplemento, la quota sarà, infatti, di 12 euro. Per il 2024, dunque, non è prevista la classica maratonina, ma una corsa di dieci chilometri che attraverserà i colli imolesi.

"L’edizione che si è svolta nel 2023 prevedeva una corsa che si snodava lungo un tracciato che da Imola seguiva la via Codrignano per raggiungere nuovamente la città – ricorda Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis Imola –, percorrendo una parte della nuova Ciclovia del Santerno, la ciclabile che collega Mordano con Castel del Rio inaugurata nel 2022. Purtroppo la partecipazione non è stata numerosa come prima del Covid e l’alluvione che ha rovinato parte della ciclovia ci ha suggerito una corsa più breve con uno strappo in salita (via Nola) e l’eliminazione del pre-pagamento".

La passeggiata ecologica per chi vorrà cimentarsi su dieci chilometri, seguirà il percorso della competitiva: una passeggiata, appunto, immersa nel verde delle prime colline imolesi e silenziosa. Sono previsti anche percorsi alternativi di sei e tre chilometri, adeguatamente segnalati. Per tutti i camminatori, l’appuntamento è alle 8 per l’iscrizione che sarà di tre euro con partenza da piazza Matteotti.

"Ci stiamo preparando per ricevere almeno 1.500 partecipanti tra competitivi e camminatori – aggiunge Marabini –. In 47 edizioni sono stati oltre 70mila gli atleti complessivi per una media di 1.500 a gara, che hanno partecipato alle iniziative".

Premio di partecipazione per tutti, e premiazione ricca per i competitivi diversi prosciutti, salami, coppe estive e premi in ceramica. Al termine della gara competitiva, oltre ad un pacco gara, saranno consegnati trofei per cinque categorie maschili, quattro femminili e un riconoscimento per la donna con più primavere presente in gara e che abbia completato il percorso, un’iniziativa che viene riproposta per la sesta volta in memoria di Maria Cocchi, ex insegnante dell’Alberghetti.