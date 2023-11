Torna il progetto ‘Io leggo’. Libri donati a 2.500 alunni

Torna il progetto ‘Io leggo promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. E l’iniziativa si allarga, coinvolgendo ben 2.500 studenti delle scuole imolesi. Una delle novità è che a ogni alunno delle scuole medie – o secondarie di primo grado –, saranno proposti tre libri selezionati dalla casa editrice ‘Il castoro’. Una tessera da 20 euro potrà essere invece utilizzata dagli studenti di prima superiore per l’acquisto di un libro a scelta. "Sarebbe bello – ha detto il presidente della Fondazione, Rodolfo Ortolani, presentando il progetto – che i libri fossero letti in classe, questo anche per stimolare il confronto che permette a ogni studente di crescere assieme al libro".

Iniziativa promossa anche dal vice sindaco Fabrizio Castellari: "Imola legge, ma bisogna capire il valore della lettura – ha detto –, non come dovere, ma come piacere". Sono tre i libri che, secondo le intenzioni del progetto, dovrebbero avvicinare i giovani alla lettura: il romanzo Nebbia di Marta Palazzesi, che narra le vicende di un ragazzino di 13 anni e di un lupo; ; Il manuale delle (piccole) 50 rivoluzioni per cambiare il mondo di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia, illustrato da AntonGionata Ferrari; infine, il fumetto ‘Le parole possono tutto’ di Silvia Vecchini in collaborazione con il fumettista Antonio Vincenti, in arte Sualzo, un viaggio nei problemi dell’adolescenza ma anche nella magia e nel potere della parola.

Una volta ricevuta, la tessera va attivata inserendo nel sito www.fondazionecrimola.itprogetto-io-leggo il numero della tessera, il nome della scuola e la sezione. Potrà subito essere usata e si potrà tenere traccia del saldo accedendo al portale. Una volta attivata la tessera sarà valida fino ad agosto 2024.

I punti vendita aderenti, dove si potranno acquistare libri cartacei a eccezione di testi scolastici e gadget, sono vari: le librerie Il mosaico, Coop e Mondadori, le cartolibrerie Giotto, Snoopy, Il globo, Marondoli e Imola ufficio a Imola. Selma a Casalfiumanese e la libreria Atlandide a Castel San Pietro Terme.