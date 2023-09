Tornei di calcio e futsal a Sassoleone e Casalfiumanese: Cena con il campione

A Sassoleone fervono i preparativi per un altro fine settimana dedicato allo sport. Il 9 e 10 settembre, nel centro sportivo della frazione di Casalfiumanese, spazio a tornei e dimostrazioni delle varie discipline per rimarcare l’importanza del sano movimento all’aria aperta. Il 9, dalle 15, via libera ai tornei di calcio e futsal giovanili. Alle 20, invece, riflettori puntati sulla ‘Cena con il campione’. Il sentito tributo della comunità sassoleonese a Davide Cortini, fresco campione europeo di handbike in linea nella categoria H3. Un’affermazione maturata nella rassegna continentale di paraciclismo che è andata in scena qualche settimana fa a Rotterdam. Il paratleta romagnolo, in ascesa da tempo nella specialità e portacolori della Nazionale Italiana, ha trionfato al termine di una gara vietata ai deboli di cuore con volatone finale durante il quale ha avuto la meglio sul tedesco Merklein. Una medaglia d’oro che ha mandato letteralmente in visibilio l’intero paese da sempre unito nel seguire le tappe della carriera di Cortini. Chiusura di serata alle 21.30 con la presentazione della squadra maschile di calcio a cinque regionale del Sassoleone che vanta una gloriosa tradizione nella disciplina. Stesso copione il giorno seguente con protagonista il karatè attraverso una serie di prove insieme a Roberto Zamboni. Stand gastronomico sempre in funzione con menù fisso.

m. g.