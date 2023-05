Tra musica e Formula 1 Evento di beneficenza ad agosto in Autodromo Pausini: "Io ci sono"

di Enrico Agnessi

Non poteva che andare così. Un grande concerto in Autodromo, rimasto orfano della Formula 1, per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. Un evento dedicato a questa terra anche nel nome (‘Music valley - Romagna mia’), che ha già una grande protagonista legatissima ad alcune delle zone più oltraggiate dal maltempo: Laura Pausini.

Un appuntamento al quale sono chiamati a partecipare, oltre agli artisti di questa regione (e non solo), anche alcuni campioni del Circus toccati dalla tragedia. La data scelta è infatti quella di sabato 5 agosto, in un fine settimana libero dagli impegni del Mondiale, al punto da essere preso in considerazione in un primo momento anche come possibile finestra per recuperare il Gran premio saltato lo scorso fine settimana.

Del concerto si parlava già da alcuni giorni. "Siamo pronti a lavorarci", aveva assicurato l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi. "La nostra disponibilità l’abbiamo data subito – aveva aggiunto il sindaco Marco Panieri –. Il circuito è nel cuore dell’Emilia-Romagna, sarebbe il posto perfetto".

Ieri, dopo una decisa accelerazione, l’annuncio. "Dopo avere giustamente detto no al Gran premio per consentire di concentrare sull’emergenza ogni sforzo, ogni energia, oggi, sempre in un gioco di squadra che vede coinvolti tutti i territori travolti dall’acqua e distrutti dalle frane, vogliamo promuovere un evento che sia l’occasione per superare ostacoli e paure e che possa rappresentare un segnale concreto di ripartenza e rialzarci tutti insieme – scrivono assieme a Panieri anche Michele de Pascale (Ravenna), Matteo Lepore (Bologna), Enzo Lattuca (Forlì-Cesena) e Jamil Sadegholvaad (Rimini) –. Lanciamo oggi il nostro appello, nel rispetto di chi ancora sta lottando per liberare le proprie case e aziende dal fango, e mettere in sicurezza le tante aree franate, per gettare fin da ora un ponte di solidarietà concreta e di speranza verso il futuro ritorno alla normalità".

E ancora: "L’auspicio è che i grandi artisti, gli organizzatori di eventi e i campioni del motorsport accolgano il nostro appello alla solidarietà e si uniscano a noi per dare vita a questo grande evento. Tutti insieme, quindi, per testimoniare che dietro ad ogni difficoltà, per grande che sia, la voglia di rinascere è più forte e vince".

La prima a rispondere ‘presente’ all’appello lanciato già ieri pomeriggio via social dal sindaco Panieri è stata la Pausini. "La mia Romagna chiama. Io ci sono. Vi aspetto", sono le parole della cantante di Solarolo, pronta a tornare a Imola dopo lo show del 2016. Chi assieme a lei sul palco dell’Autodromo? Presto per dirlo. Nel 2012, quando si trattò di raccogliere fondi per il terremoto dell’Emilia, tra Bologna e Campovolo arrivarono tra gli altri Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Nek e Samuele Bersani. Tutti figli di questa terra ferita.