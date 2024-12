Tra piazza Matteotti e circuito . I Motobabbi tornano in pista . Un rombo per la solidarietà

I Motobabbi tornano in città. Appuntamento sabato alle 14.45 nel piazzale dell’Autodromo, da dove prenderà il via una straordinaria parata di motociclisti che portano i regali di Natale ai bambini delle famiglie in difficoltà sul territorio.

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso o a travestirsi da Babbo Natale, portando con sé l’allegria e lo spirito natalizio che caratterizzano questa iniziativa.

La parata che vedrà i partecipanti percorrere due giri spettacolari di pista all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari.

La giornata si concluderà in piazza Matteotti con la tradizionale foto di gruppo, un momento di festa e condivisione che unisce la comunità e celebra lo spirito natalizio. In particolare, il percorso, dopo due giri all’interno del circuito, sarà lungo tutto viale Dante; poi svolta a destra in viale Zappi fino alla rotonda di porta Faenza, per poi immettersi sulla via Emilia in direzione piazza Matteotti.

L’evento è organizzato con il supporto dell’associazione No Sprechi (i motobabbi per tradizione portano i regali di Natale ai bambini delle famiglie seguite e sostenute dall’associazione), del Moto Club Santerno Checco Costa, del Mc Racing Imolese #96, del MotoClub Imola, di Gresini Racing e del 04 Park – Monte Coralli, a dimostrazione della forte sinergia tra realtà locali e passione per il mondo delle due ruote.

"Motobabbi rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un momento di divertimento, solidarietà e condivisione, unendo la passione per le moto alla magia del Natale", sottolineano dal Comune.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Chi lo vorrà potrà infatti partecipare alla raccolta doni promossa dalla già citata associazione No Sprechi, che gestisce l’omonimo emporio solidale della città, portando il proprio regalo in piazza.

"Un’iniziativa semplice, ma di successo, che coinvolge tantissimi appassionati delle due ruote e che continua a crescere oltre il territorio imolese – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi –. Una bella occasione di percorrere il nostro bel circuito e di fare una parata fino al centro storico, ma anche utile per dare un supporto a persone meno fortunate, grazie ai doni che i Motobabbi portano a ‘No Sprechi’".