Trama di Terre, Clarice Carassi nuova presidente

Clarice Carassi è la nuova presidente dell’assemblea delle socie di Trama di Terre. La vicepresidente Nohora Jerez e altre cinque consigliere completano il nuovo direttivo dell’associazione femminista. Avvocata del centro Antiviolenza di Trama di Terre, componente del comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Bologna e già vicepresidente dell’associazione, Carassi da anni è impegnata nella promozione e tutela dei diritti delle donne e nel contrasto alla violenza di genere attraverso il suo lavoro e come attivista. "L’associazione continuerà ad impegnarsi in attività di formazione e diffusione di buone prassi per la prevenzione e il contrasto di ogni discriminazione e della violenza di genere in tutte le sue forme – spiegano da Trama di Terre –. Con questo intento è in fase di avvio il progetto finanziato dalla Regione ‘Libere, il nostro no ai matrimoni forzati. Un percorso di rilevazione e formazione sui matrimoni forzati in Emilia-Romagna’".