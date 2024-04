Turismo in crescita. Bene il primo trimestre. Oltre 3.500 gli stranieri. Ora il clou con il Gp

Segnali positivi dai dati sulle presenze turistiche in città nel primo trimestre del 2024. Secondo le tabelle della Regione, a Imola da gennaio a marzo gli arrivi sono stati 19.172, di cui 3.674 stranieri. Si tratta, nel complesso, di un numero sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+0,5%) e in aumento di 3 punti percentuali sul primo trimestre del 2019 (ultimo anno pre-pandemia). Per quanto riguarda invece i penottamenti, vale a dire le notti complessive trascorse dai turisti nelle strutture ricettive del territorio, da gennaio a marzo è stata toccata quota 50.036. Anche in questo caso, il quadro appare incoraggiante: situazione invariata rispetto al primo trimestre dello scorso anno, ma in crescita (+22,4%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Degli oltre 19mila turisti arrivati in città da gennaio a marzo, la stragrande maggioranza (17.224) ha soggiornato in hotel. Solo 1.948 hanno scelto infatti di servizi di una struttura extra-alberghiera. Va detto che il periodo di riferimento (gennaio-marzo) è quello in cui l’Autodromo è quasi senza eventi. E dunque il grosso degli arrivi in questione non è rappresentato da fan dei motori né da componenti dei vari team, bensì da persone che si spostano per motivi di lavoro (trasfertisti per Sacmi o Cefla) o magari religiosi (le iniziative dei testimoni di Geova in zona industriale). Attenzione però all’afflusso garantito al Duathlon sprint, che il mese scorso ha di fatto riaperto il circuito dopo la pausa invernale. Venerdì 15 marzo, alla vigilia della prima delle due giornate di gare, sono arrivati in città in 514 (contro una media giornaliera del periodo di 211), e sabato 16 in 393. Ovvio che, su queste basi, sarà interessante capire l’impatto di eventi visti questo mese come Lamborghini Arena del 6-7 aprile e il Wec dello scorso fine settimana, oltre ovviamente al tutto esaurito garantito dal Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. Per il momento, restano i dati dello scorso anno, tutto sommato positivi nonostante l’alluvione. Dei 380mila euro che il Comune contava di incassare nel 2023 dalla tassa di soggiorno, ne sono arrivati infatti oltre 370mila. Senza annullamento del Gp di F1, si sarebbe andati oltre le previsioni.