Tutte in fila contro i tumori. Una piega per aiutare lo Ior. Raccolti oltre duemila euro

Sedici saloni aderenti, 118 ‘clienti per un giorno’ e un totale di oltre duemila euro raccolti. Sono i numeri dell’edizione 2024 di ‘Una piega per lo Ior’. Tante le donne che hanno partecipato, domenica scorsa, all’evento voluto dall’Istituto oncologico romagnolo che ha visto gruppo di parrucchieri volontari in prima linea. Ben 620 tra Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna e Riccione. Di queste, 118 si sono presentate nella sede Ciofs-Fp di via Pirandello (complesso Sante Zennaro) dove ad attenderle c’erano parrucchieri di 16 saloni aderenti pronti a dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione farmaci chemioterapici.

A ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro: tutto il ricavato verrà utilizzato a sostegno del ‘Progetto Margherita’, servizio di fornitura di parrucche gratuite per tutte coloro che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli in maniera più intima e riservata. Un’attività che si è rivelata fondamentale per 358 pazienti nel solo 2023, ma la cui importanza va ben al di là dei freddi numeri.

L’appello non è rimasto inascoltato: i circa 110 parrucchieri che, in Romagna, hanno prestato in maniera del tutto gratuita la propria professionalità di domenica per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il cancro al femminile non hanno avuto troppo tempo per far riposare phon e spazzole. Una mobilitazione popolare che ha portato ad un ricavato finale di circa 15.500 euro. Grazie a questo risultato salgono a 19.907 gli euro raccolti finora da ‘La mia mamma è bellissima’, il crowdfunding che l’Istituto oncologico romagnolo ha lanciato ai primi di febbraio proprio a sostegno del ‘Progetto Margherita’ e dei servizi psiconcologici a favore della lotta contro il cancro al femminile e che terminerà, non a caso, il giorno 8 marzo, Festa della Donna. ‘Una piega per lo Ior’ a Imola è stato realizzato in collaborazione con Ciofs-Fp: i prodotti di bellezza sono stati forniti da Open Space, concept distributor di Davines.

Per il territorio di Imola i saloni volontari sono stati: Hair Sabrina di Longo Sabrina, Le Fantasie di Bellini Paola, Federica Raspanti Salone Unisex, Estro di Ventura Marilena e Patuelli Mirna, Ginepri Tiziana Parrucchiera Unisex, Hairfashion By Toni Daniela, Roberta Parrucchiera Unisex di Cenni Roberta, Helene di Camaggi Elena e C., Le Salon Di Giusy, I Mazzoni Parrucchieri di Barzagli Cecilia, Wind Hair 1 di Biasetti Donatella e C., Mz Parrucchieri di Zucchini Maurizio, Creation Parrucchieri Unisex di Caldieri Giuseppina, Simone Ropa, Roxy Anymore Parrucchiere e Il Sole di Pk.