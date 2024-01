Tutti a piedi ogni martedì. Ecco il gruppo di cammino

Tutti a piedi ogni martedì per migliorare la propria salute. All’inizio dell’anno si fanno spesso propositi per quanto riguarda l’attività fisica. E Ausl Imola, Auser Imola e Centro Sociale Tiro a Segno rispondono a questa esigenza, inaugurando il gruppo di cammino ‘Sani Stili di Vita’, descritta come una "nuova opportunità per restare in salute, camminando in compagnia".

Gli incontri si terranno a partire dal 16 gennaio, ogni martedì alle 10. Le passeggiate saranno guidate da Cristina Ferrarese con il supporto di volontari preparati. L’iniziativa sarà gratuita e aperta a tutte e tutti previa iscrizione ai numeri 0542 24107 (Auser Imola) o 347 5650151 (Centro Sociale Tiro a Segno – Alessandra).

Il punto di incontro per il gruppo sarà proprio il Centro Sociale Tiro a Segno, Via Tiro a Segno 2. Auser, nell’ambito del ‘Progetto Noi ci siamo! Contrasto alla solitudine’ offre anche la possibilità di accompagnare gratuitamente le persone impossibilitate a raggiungere il luogo di ritrovo e quindi di tornare a casa (per informazioni telefonare al numero 370 3046074).

"Approfittiamo quindi di questa bella occasione per la nostra salute – spiegano gli organizzatori – con una camminata settimanale a ritmo moderato, indicata per i principianti che camminando potranno anche scambiare quattro chiacchiere e condividere un momento di socialità e divertimento. Perché la salute è anche questo".