Tutti in pista. I campioni del kart ‘Coppa Italia Zona 3’ premiati all’Autodromo

Gustoso antipasto per la stagione 2024 dell’Autodromo. Domenica 21 gennaio l’Enzo e Dino Ferrari ospiterà infatti la premiazione dei protagonisti della Coppa Italia Zona 3 karting 2023.

L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato da Anzio Landi, direttore di gara e referente karting di Emilia-Romagna e Toscana, vedrà la premiazione di 36 piloti divisi nelle 12 categorie della Coppa che include Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Marche.

Nel comitato d’onore degli ospiti, il sindaco Marco Panieri, l’assessora Elena Penazzi, Giancarlo Minardi, gli artisti Maurizio Bettini e Stefano Pierotti (realizzatore del monumento dedicato ad Ayrton Senna), il pilota Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, e Gino Rocchio, campione italiano di kart 2023 categoria OkNJ.

"Dal kart passano i futuri campioni di Formula 1 di domani – ricorda Anzio Landi –. In cinquant’anni di direzione di gara, ho visto Senna correre e vincere a Parma quando aveva dieci anni, ma dai kart – racconta – sono passati anche Schumacher, Irvine, Zanardi solo per citarne alcuni".

Domenica 21, dopo le 10 partirà la parata delle auto con safety car, per un primo giro dell’Enzo e Dino Ferrari con soste al Tamburello davanti alla statua di Senna, alla variante alta dedicata a Gresini, passando per la Villeneuve e per il ricordo di Roland Ratzenberger. Alle 14.30 la premiazione in sala stampa alla presenza del comitato d’onore e dei due membri della commissione Karting Aci Sport, Raffaele Giammaria e Sergio Di Dato.

Come si diceva all’inizio, l’evento rappresenta di fatto un’anteprima della stagione 2024 del circuito. In attesa che la Giunta approvi, in queste settimane, il calendario di attività dell’impianto, un altro appuntamento da segnare in agenda è quello dell’8 marzo con Wow Women Motor, seguito dal Duathlon sprint (16-17 marzo). Poi il Wec - World endurance championship del 19-21 aprile, al quale seguirà dal 17 al 19 maggio il Gp di F1. In mezzo, il 30esimo anniversario della morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – 1° maggio). Dal 31 maggio al 2 giugno primo weekend stagionale targato Aci, seguito il 21-23 giugno dalla Porsche cup Suisse. Il 30 giugno, invece, l’inedito passaggio del Tour de France.

Il 5-7 luglio tornano in pista le auto, con le European Le Mans Series. Bici di nuovo protagoniste a luglio con Giro d’Italia donne (il 10) e il Gp Santerno Fabbi (data ancora da definire).

L’Historic Minardi day è in programma il 24 e 25 agosto, seguito quindi dal secondo Aci racing weekend (6-8 settembre), dalla mostra scambio del Crame (13-15 settembre) e dal ritorno di Imola green (21-22 settembre). Po il Civ - Campionato italiano velocità moto del 28 e 29 settembre, Giro dei Tre Monti (5-6 ottobre) e le attese Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre). Si chiude, infine, con la manifestazioni Autodromo senza barriere (1 dicembre).