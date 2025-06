"Tutto in inglese. Ma è andata bene"

Anche Christian Russo, studente della VM di Ragioneria, si dice contento della seconda prova, nonostante essa sia stata differente rispetto a quelle svoltesi le scorse maturità. "Sono dell’indirizzo di relazioni internazionali per il marketing. Quest’anno infatti non ci hanno fatto scegliere tra due tracce di comprensione e due tracce di produzione da analizzare, ma ci hanno fatto svolgere tutto, in inglese – spiega il giovane con serenità – Nonostante ciò, penso sia andata molto bene e non l’ho trovata particolarmente tosta. Ora mi sono iscritto a Statistica, finanza e assicurazioni a Rimini, quindi da settembre si cambia aria".