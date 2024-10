Ugolini candida Baldazzi e Mingozzi. Un imolese nella lista di de Pascale

Sono due i candidati del circondario nella lista civica a sostegno di Elena Ugolini (nella foto), candidata del centrodestra nella corsa alla presidenza della Regione. Oltre a Cristina Baldazzi, presidente Avis di Castel San Pietro Terme, all’appuntamento con le urne del 17-18 novembre si presenterà infatti anche Laura Mingozzi, consigliera comunale a Castel Guelfo. Entrambe hanno partecipato, l’altra sera a Toscanella di Dozza, a un’iniziativa pubblica con Mario Mauro, presidente di Popolari per l’Italia, ex ministro della Difesa, ex vicepresidente del Parlamento europeo, presidente del Centro studi Meseuro per l’Europa del Mediterraneo.

Moderatore dell’incontro è stato il presidente del comitato imolese a sostegno di Ugolini, Andrea Longhi, già candidato sindaco civico alle elezioni comunali di Imola nel 2020 e, prima ancora, assessore alla Sicurezza nella Giunta dell’ex sindaca Manuela Sangiorgi.

I nomi di Baldazzi e Mingozzi si aggiungono a quelli dei consiglieri comunali imolesi Nicolas Vacchi e Daniele Marchetti, entrambi in corsa nella coalizione di centrodestra per un posto nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna rispettivamente nelle file di Fratelli d’Italia e Lega.

In casa centrosinistra, invece, a una settimana dalla fumata nera arrivata da viale Zappi che ha lanciato la corsa del vicesindaco Fabrizio Castellari nella lista del Pd, si lavora agli altri nomi ‘locali’ a sostegno della candidatura di Michele de Pascale come successore di Stefano Bonaccini alla guida della Regione. Come già accaduto nella precedente tornata elettorale, anche in questa occasione ci sarà infatti un aspirante consigliere imolese all’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (nel 2020 furono due: Romano Linguerri e Mara Mucci) nella lista civica direttamente collegata al candidato presidente.