Ultimi giorni per la mostra ‘Riflessi di luce’ di Lucia Sirilli Ultimi giorni per visitare la mostra 'Riflessi di luce' della scultrice Lucia Sirilli a Castel San Pietro. Figure femminili in ceramica e mosaico colorato esprimono sogni e speranze. Ingresso libero oggi e sabato, con presentazione del libro 'Rockets Girls' domani.