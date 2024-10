Un altro blitz dei ladri a scuola. Rubati nella notte 30 computer

Trenta pc rubati nel fine settimana alle scuole medie ed elementari di Borgo Tossignano. Un altro episodio, con evidenti danni da migliaia di euro, che si aggiunge al lungo elenco delle incursioni con furto nei plessi scolastici del circondario avvenute negli ultimi tempi. Un lunedì amaro, anzi amarissimo, per il personale al lavoro nelle scuole del paese. In particolar modo per i docenti, per la dirigente Adele D’Angelo che guida l’istituto comprensivo di collina e per gli addetti alla segreteria. Porta antipanico forzata sul retro dello stabile, con i malviventi probabilmente a caccia di contanti e attrezzature facilmente trasportabili, e l’aula di informatica messa nel mirino. Non ci sarebbero altri atti vandalici da segnalare alle dotazioni delle aule, ma i computer sottratti (tra cui anche quello conservato nell’ufficio della dirigente) erano funzionali allo svolgimento della programmazione didattica e alle operazioni di segreteria. Dispositivi all’interno dei quali erano conservati tanti utili dati raccolti nel tempo da insegnanti e impiegati.

L’istituto ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Fontanelice e le indagini sono in corso. A quanto si apprende, nell’edificio non era attivo il sistema d’allarme, ancora in fase di manutenzione. Una tegola in più dato che dentro il plesso non sono presenti neppure telecamere. Inevitabile, quindi, confidare in qualche frammento di filmato da recuperare dalle videocamere di sorveglianza della zona nel tentativo identificare i criminali.

"Ci risiamo, i ladri per la seconda volta in pochi mesi hanno visitato le nostre scuole – ha scritto Paolo Sartiani al timone della lista civica di opposizione ‘Progetto Civico’ –. Gli allarmi, se ci sono, non funzionano. Le telecamere per controllare i luoghi sensibili, che servirebbero come il pane, non sono state considerate utili dall’amministrazione. Secondo il sindaco Ghini il nostro comune vive una condizione di sicurezza e di convivenza civile, ma è ora che si tolga il prosciutto dagli occhi".

"Entro novembre anche a Borgo Tossignano, come in altri paesi del circondario, AreaBlu installerà le telecamere TargaSystem con zero costi per il nostro ente – anticipa il sindaco Mauro Ghini –. Poi abbiamo già richiesto l’installazione di altri dieci occhi elettronici nel capoluogo e nelle frazioni. La scuola è per noi un elemento prioritario con investimenti importanti, molti dei quali già effettuati nel nostro mandato – conclude –. L’antifurto attuale va aggiornato, e abbiamo già chiesto diversi preventivi, poi aspettiamo a braccia aperte i presidi di controllo promessi dal governo".