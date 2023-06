"Un contributo alla ricostruzione"

L’associazione di promozione sociale ‘Campeggiatori dell’Imolese’ contribuirà alla raccolta fondi promossa dal Comune di Casalfiumanese per l’emergenza alluvione. Il piccolo centro della Vallata del Santerno ha infatti ospitato per lungo tempo l’associazione ed è ancora oggi sede secondaria della compagine che ha organizzato l’Imola Camper Fest dello scorso aprile in Autodromo.

"Vogliamo esprimere così piena solidarietà a coloro che, anche nel nostro territorio, soffrono delle conseguenze catastrofiche dell’alluvione – spiega Luigi Lanza, presidente dell’associazione di promozione sociale ‘Campeggiatori dell’Imolese’ –, consapevole che ogni singola donazione è un tassello fondamentale per arrivare al traguardo finale della ricostruzione. Il contributo vuole rappresentare l’impegno dell’associazione a sostenere le iniziative di pubblica utilità e a promuovere uno spirito di vicinanza e condivisione".