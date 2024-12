Un ecografo portatile donato al 118

Un regalo preziosissimo per il 118 di Imola e per la sua attività: si tratta di un ecografo portatile del valore di 6.500 euro, donato nei giorni scorsi dal signor Franco Scardovi Casadio e dai figli, in ricordo della moglie e madre Maria Teresa Buscaroli, a un anno dalla sua scomparsa. Sarà utilizzato sull’automedica.

"Si tratta di un apparecchio essenziale soprattutto nei casi di patologie tempodipendenti, perché permette una prima valutazione del paziente sul luogo di intervento che è spesso dirimente per scegliere l’ospedale più consono alla situazione – spiega il direttore del Pronto soccorso ed emergenza territoriale, il dottor Rodolfo Ferrari – Siamo davvero grati al signor Scardovi e alla sua famiglia per questo importante dono che è oggi in dotazione alla nostra automedica". Un sentito ringraziamento è arrivato alla famiglia da tutta l’équipe del 118 e anche dai vertici dell’Ausl di Imola.

"Ricordare una persona cara con un gesto di solidarietà così importante e concreto rivolto a tutta la comunità è davvero una cosa molto bella che merita la riconoscenza di tutti noi – conclude il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi –. Siamo inoltre onorati di questa scelta perché crediamo che essa esprima anche la fiducia e la stima del signor Franco e dei suoi figli verso la sanità del nostro territorio – conclude il dg – . Grazie ancora".