Un grande fine settimana. Ecco Very Slow tra cibo, mostre, escursioni e fiere

Un Very Slow…extra large. Sarà davvero ricchissima di appuntamenti l’edizione 2024 di Very Slow Outdoor Tours, che animerà la città slow di Castel San Pietro questo fine settimana, il 19, 20 e 21 aprile, regalando ai castellani un weekend tutto da gustare e da vivere con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica. Ad aprire le danze della tre giorni sarà un evento al teatro Cassero che vedrà protagonista l’Alberghiero Bartolomeo Scappi che ha compiuto 30 anni, e che proprio nell’occasione presenterà il libro "Bartolomeo Scappi, scuola e territorio: il trentennale dell’autonomia" alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, del consigliere delegato alla Scuola della Città Metropolitana di Bologna Daniele Ruscigno e di Stefano Versari, già direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna. Ma il clou del sarà sabato e domenica, con l’approdo in centro storico degli stand della Fiera Very Slow con le eccellenze gastronomiche e artigianali delle Città Slow italiane e delle Città dell’Olio, il Borgo dei Sapori con i prodotti locali e le tipicità agroalimentari italiane, la piazza Acquaderni che si trasformerà nella Piazzetta esperienziale del gusto con le iniziative e le degustazioni proposte dall’Osservatorio nazionale miele e dai produttori delle eccellenze del territorio, e piazza XX Settembre che ospiterà lo stand gastronomico delle tipicità locali a cura dell’associazione turistica Pro Loco di Castel San Pietro, che presenterà anche una selezione di vini delle cantine del territorio in collaborazione con Aies – Associazione internazionale enogastronomi sommelier. Anche quest’anno i riflettori di Very Slow saranno puntati in particolare sull’olio, al quale è dedicato il convegno "Olio e salute: un viaggio alla scoperta dei territori" organizzato sabato alle 11 al teatro Cassero in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio, della quale Castel San Pietro fa parte dal 2020. Nella due giorni ci sarà spazio anche in via Matteotti alta per "Social street-giochi per tutti", per la visita guidata in centro storico "Prendi tempo-alla scoperta degli antichi orologi di Castel San Pietro", e ancora per la mostra "Racconti della terra" di Lorenzo Tancini nella sala espositiva di via Matteotti. Chi vorrà fare un po’ di movimento potrà godersi domenica mattina la #SocialRunVirtual, camminata di 5 chilometri, mentre sabato in piazza Galilei alle 18.30 si converserà sul mondo dei fiori. Il programma completo sul sito del Comune.