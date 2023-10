Un nuovo gioco per la materna

TOSCANELLA

Un nuovo gioco per i bambini della scuola materna di Toscanella.

È stata sostituita nei giorni scorsi la vetusta struttura ludica, che presentava alcune parti lignee ammalorate, nell’area verde attrezzata all’interno del plesso scolastico di via Poggiaccio nella frazione dozzese. Un’oasi di divertimento che, grazie al contributo ministeriale di oltre 12mila euro per la manutenzione straordinaria degli arredi urbani, è stata rinnovata con il posizionamento di un moderno castellotto composto da due torri con ponte e scivolo. Un dispositivo realizzato con materiali più duraturi e meno deperibili. Il gioco, corredato da idonea pavimentazione smorzacaduta in alveolare, risponde ora a tutti i canoni di conformità delle normative per un utilizzo in sicurezza da parte degli utenti più piccoli. L’intervento è stato eseguito dalla ditta trentina Pozza 1865 di Vallarsa all’interno di uno spazio molto gettonato dai bimbi della materna, soprattutto durante la bella stagione, e che già annovera due casine singole in legno e un’altalena doppia in alluminio.