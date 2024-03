‘Un paese solidale’, arriva la tombola

A Borgo Tossignano prosegue il progetto ‘Un paese solidale, rapporti di buon vicinato’ sviluppato in sinergia tra l’amministrazione comunale, le associazioni Auser Valle del Santerno, Anteas, Pro Loco, Caritas parrocchiale e con il prezioso supporto di Asp Circondario Imolese. Appuntamento mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30, presso l’oratorio ‘Don Bosco’ con ingresso da viale Marconi a fianco del campanile. Protagonista il gioco della tombola per garantire un paio d’ore spensierate e in compagnia alle persone che decideranno di prendere parte all’iniziativa. L’ennesimo tassello di una bella programmazione che continuerà con regolarità, indicativamente, ogni due settimane. Disponibile anche il servizio navetta targato Auser (per prenotazioni contattare il numero telefonico 391 4212653).