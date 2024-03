Una biblioteca per tutti. Letture ’Ad occhi aperti’

Alla biblioteca di Casalfiumanese è stato presentato nei giorni scorsi il progetto di promozione alla lettura Ad occhi aperti – racconti e narrazioni oltre le parole. Un incontro con le famiglie degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, alla presenza della sindaca Beatrice Poli, dell’assessora alle politiche per l’infanzia Meri Mirandola, della dirigente dell’istituto comprensivo Adele D’Angelo e del personale della sala a scaffali del capoluogo, per alimentare il senso di una comunità educativa coesa e motivata verso la promozione della cultura e della conoscenza. Il tutto incastonato nelle celebrazioni del quarantennale, dato che le prime attività a tema partirono nel 1984, dell’iniziativa casalese di Invito alla Lettura.

Le linee guida del progetto, articolato tra laboratori, mostre, incontri a cadenza mensile con le varie classi e con diversi autori, attingono dalla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalle direttive del ‘Centro per il libro e la lettura’ del Ministero della Cultura e dell’Associazione Italiana Biblioteche. Tanti i laboratori effettuati: da quello con Agnese Baruzzi nella scuola dell’infanzia statale di Casalfiumanese fino alla presenza di Sara Marconi, autrice de Il viaggio di Madì, tra i corridoi della paritaria ‘Maria Immacolata’.

Sono stati un successo anche gli appuntamenti dedicati alla libera utenza ideati per Halloween, Natale e Carnevale, che hanno interessato pure le frazioni di Sassoleone e San Martino in Pedriolo, ed il gettonatissimo ‘Bi Bo Be’ con giochi vocali per i neonati da 0 a 12 mesi e loro genitori. In rampa di lancio per la prossima primavera, invece, c’è già la Notte dei Pupazzi in contemporanea in tutte le biblioteche del Distretto Culturale Imolese. In agenda per il mese di maggio, ma con alcune date ancora da definire, ci sono la lettura spettacolo per tutte le scuole dell’infanzia del comune, l’incontro con l’autrice Daniela Carucci alle primarie ‘C. Collodi’ di Casalfiumanese e ‘G. Deledda’ di Sassoleone (7, 8 e 9 maggio, ndr) e l’ospitata con uno scrittore alla secondaria di primo grado ‘S. Bartolomeo Apostolo’ di Borgo Tossignano.

Dal 13 maggio al 3 giugno, inoltre, riflettori puntati sulla mostra La valigia dei racconti, curata da Artebambini e dall’Associazione Kamishibai Italia, in biblioteca.

Infine, una bella idea per festeggiare i 40 anni di Invito alla Lettura: raccogliere testimonianze e ricordi delle passate edizioni per realizzare un piccolo video curato da un regista.