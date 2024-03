Una cinica Imolese vince e rivede i playoff

IMOLESE

1

SANGIULIANO

0

IMOLESE: Laukzemis; Garavini (34’st Elefante), Ale, Dall’Osso, Daffe; Brandi (20’st Vlahovic), Gulinatti, Manzoni (10’st Camara); Capozzi (28’st Manes), Mattiolo (20’st Konate), Raffini. A disp. Adorni, Rama, Antognoni, Gospodinov. All. D’Amore.

SANGIULIANO: Manfrin; Ronchi, Bruzzone, Anton (1’st Sighinolfi; 37’st Vaccarella), Girgi; Palesi, Salzano, Atzei; Ghiozzi (37’st Cogliati), Mutton, Brogno (1’st Queros). All.Ciceri.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Reti: 6’pt Capozzi.

Note: ammoniti Ronchi, Laukzemis; espulso Camara.

Ci voleva questa Imolese per fermare il lanciatissimo Sangiuliano, arrivato al Galli forte di 10 risultati utili consecutivi. I rossoblù sono cinici in avvio e solidi nel tenere il vantaggio firmato da Matteo Capozzi, al quarto centro stagionale. Dopo il blitz contro il Borgo San Donnino, la squadra di D’Amore fa il bis e si rituffa prepotentemente nella corsa per i playoff (oggi a -6). Sei minuti e l’Imolese è già avanti: scambio di prima tra Raffini e Mattiolo, con quest’ultimo che allarga a sinistra per Garavini, è suo il cross basso al centro dell’area che Capozzi proietta in porta con successo (1-0). La squadra di D’Amore conferma le buone cose mostrate nei primi 45 minuti anche in avvio di ripresa. Tutto sembra andare per il verso giusto, almeno fino al 75’ quando Camara reagisce in malo modo ad un fallo di Ronchi e viene espulso. Ma l’assedio del Sangiuliano si rivela sterile e alla fine a far festa sono i rossoblù, che volano a 38 punti.

Le altre gare: Aglianese-Lentigione 0-0, Carpi-Corticella 2-1, Certaldo-Borgo S. Donnino 0-0, Forlì-Prato 3-1, Mezzolara-S.Angelo 0-1, Progresso-Pistoiese 1-1, Ravenna-Victor S. Marino 1-1, Sammaurese-Fanfulla 0-1.

La classifica: Ravenna, Forlì 48, Carpi 47, Lentigione, Victor S. Marino 44, Corticella 42, Aglianese 40, Imolese 38, Fanfulla 37, Sangiuliano 35, Prato 33, Sant’Angelo 32, Sammaurese 31, Pistoiese 29, Progresso 25, Borgo S. Donnino 17, Mezzolara 16, Certaldo 15.

Giovanni Poggi