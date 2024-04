Una fotografia sulla sanità. L’incontro dello Spi Cgil analizza le liste di attesa

‘Fotografia sulla sanità del territorio imolese’ è il titolo dell’incontro organizzato dallo Spi Cgil di Imola in programma oggi alle 14.30 nel salone della Camera del Lavoro al civico 44 della via Emilia. Dopo l’introduzione di Angelo Gentilini, segretario Spi Cgil Imola, interverranno Andrea Rossi, direttore generale Ausl, e Stefano Moni, segretario generale Cgil Imola. Le conclusioni, dopo il dibattito, saranno affidate a Marina Balestrieri della segreteria Spi Cgil Emilia-Romagna. Questo è il terzo appuntamento promosso dal sindacato dei pensionati e pensionate della Cgil territoriale, dopo le precedenti due iniziative sulla non autosufficienza e sullo squilibrio previdenziale generazionale.

"La difesa della sanità pubblica è al centro delle nostre rivendicazioni – spiega Gentilini –. Intendiamo approfondire la situazione della sanità territoriale, in particolare le prestazioni e i servizi più richiesti dagli anziani, affrontando anche il tema delle liste di attesa che spesso spingono le persone verso la sanità privata. Non tutti però possono permetterselo e, infatti, sono in aumento le persone che rimandano visite, esami e cure. La salute non è un privilegio, è un diritto costituzionale che va difeso e deve essere adeguatamente finanziato.

Al contrario, questo governo sta smantellando il servizio sanitario nazionale, ma destina risorse ai privati. Sono state tagliate pesantemente sia le risorse del ministero della Salute, abbandonando la sanità territoriale, sia quelle delle Regioni sulla sanità. E, per finire, la revisione del Pnrr ha ridotto i progetti previsti per per la rinascita della sanità di territorio".