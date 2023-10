Una panchina per ricordare Daniela: "Grande impegno per la lettura"

Una panchina a Ponticelli per ricordare Daniela Grillini. E’ stata inaugurata qualche giorno fa nei pressi della biblioteca della frazione, con una cerimonia partecipata alla quale ha preso parte anche l’assessore alla cultura del municipio di Imola Giacomo Gambi, la speciale seduta dedicata alla memoria della fondatrice del Reading Club. Un gruppo di lettura, ideato nel 2015 dalla Grillini e attualmente composto da una ventina di iscritte, che rappresenta un esempio virtuoso di condivisione a tema culturale su scala locale.

"Una realtà che ha funzionato subito bene in termini di partecipazione – racconta Zena Baroncini, una delle lettrici più attive del sodalizio di Ponticelli –. Siamo tutte donne accomunate da una grande passione per la lettura. Tra noi ci sono anche tante giovani. Il nostro è uno spazio di condivisione libero e aperto a tutti". Dai grandi classici ai capolavori della letteratura moderna. Ma anche gite a tema in giro per l’Italia per scoprire le biblioteche storiche più affascinanti. Un autentico gioiellino di paese nato dallo spirito genuino della Grillini, appassionata di quella specialità da coltivare nel tempo libero dopo le ore insieme alla famiglia e al lavoro all’Università di Bologna, scomparsa a causa di una malattia all’inizio del 2020.

"Abbiamo cercato sempre di ricordarla con piccole ma puntuali iniziative in accordo con la sua famiglia – continua la Baroncini –. Ora, in quella meravigliosa oasi verde con grandi querce che sorge proprio dietro alla biblioteca di Ponticelli, ci sarà sempre traccia di lei".

Già, una panchina dipinta a mano dalla bibliotecaria Claudia Conti che riporta un pensiero emozionante: "Quando cercate me… mi troverete nei libri".

La seduta è stata donata e installata dal Comune di Imola, sempre sensibile alle azioni che riguardano la cultura e la valorizzazione dell’aggregazione: "Il nostro ringraziamento va al Reading Club che, oltre ad essere un’attiva e vivace realtà culturale di Ponticelli con i suoi ritrovi a cadenza regolare, si conferma anche un affiatato gruppo di amiche – spiega l’assessore Giacomo Gambi –. Una bella testimonianza che corre parallela al valore delle biblioteche decentrate del nostro territorio. Presidi che, numeri alla mano, hanno le maggiori percentuali di prestiti di volumi in proporzione agli accessi".

Non solo. "Questo gruppo di lettura, come altri attivi in città, rivitalizzano le biblioteche perché aiutano a concepire la loro missione in modo diverso – aggiunge l’amministratore –. Parti di un ecosistema culturale attivo dove i cittadini sono coinvolti per fare delle biblioteche un luogo originale, stimolante, accogliente".