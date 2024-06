Un’estate di eventi in biblioteca. Arrivano Sinibaldi, Cavina e Sciutto: "Avviciniamo le persone ai libri"

La biblioteca comunale apre le porte all’estate. Lo fa con un importante parterre di ospiti, scrittori e giornalisti, dal 18 giugno. È così alle porte la 23esima edizione di ’Freschi di stampa’, l’atteso calendario ricco di novità librarie organizzato dalla Bim, grazie al contributo della ditta locale ’Andalò Gianni’ e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola che permetteranno, con un contributo rilevante, la realizzazione del progetto.

"Questi eventi sono importanti perché consentono di avvicinare alla biblioteca persone che da sole non si andrebbero, rendendola un luogo di incontri", spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura di Imola. I sette appuntamenti inizieranno martedì 18 giugno, con "Afrodite", della scrittrice Mariangela Galatea Vaglio, con una ripresentazione del mito. Si prosegue martedì 25 con "Il giallo del Tour. Trionfi e tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri", scritto dal giornalista sportivo Beppe Conti, un approfondimento del Tour de France in passaggio a Imola cinque giorni dopo. Martedì 2 luglio il protagonista della rassegna sarà invece il giornalista Marino Sinibaldi, con il podcast "Timbuctu", prodotto da Il Post, dedicato a libri e attualità. Mercoledì 10 ecco Vera Gheno con "Grammamanti", un titolo dedicato all’evoluzione della lingua. Martedì 16 Cristiano Cavina, ex pizzaiolo e oggi autore, che presenterà la sua ultima novità, "L’Ananas no", un giallo raccontato in chiave ironica. Martedì 23 ci sarà Rey Sciutto, un divulgatore artistico noto sui social con "Michelangelo non è una tartaruga", un libro per ragazzi dedicato all’arte. La rassegna si concluderà con Saba Anglana, autrice de "La signora Meraviglia", esordio letterario in un viaggio tra Mogadiscio e l’Italia.

Gli incontri sono gratuiti, senza necessità di prenotazioni fino a esaurimenti posti. Si potranno seguire in streaming tramite la pagina Facebook della biblioteca. "Il programma è molto vario – spiega Silvia Mirri, direttrice della biblioteca imolese –. Vogliamo rinnovarci, tenendo conto di generi diversi tra loro, avendo un occhio di riguardo verso le novità che attirano ora". Non mancano appuntamenti per i più piccoli con "Estate a Casa Piani". Le oltre quaranta iniziative della biblioteca per ragazzi saranno dedicate a fasce di età che vanno dal primo anno di vita fino ai preadolescenti. In programma incontri di vario genere, dai laboratori di manga, ai giochi di ruolo, fino a spettacoli serali, dislocati tra la sede di Casa Piani e le biblioteche decentrate del circondario imolese, come Sesto Imolese, Ponticelli e Sasso Morelli. "Possiamo permettere ai più piccoli di avere dei riferimenti vicini, senza bisogno di grossi spostamenti", conclude Federica Di Silvio, referente di Casa Piani.