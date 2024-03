Uova pasquali per l’Ausl. Il cuore di Cna pensionati

Uno speciale regalo di Pasqua è arrivato nei giorni scorsi nel dipartimento di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’Ausl da parte della Cna pensionati di Imola. Si tratta di tante coloratissime uova, meravigliosamente preparate da artigiani imolesi e confezionate in borsine colorate dalle volontarie dell’associazione, consegnate ai bimbi presenti e affidate agli operatori che distribuiranno nei prossimi giorni ad altri piccoli prima delle festività pasquali. L’iniziativa ‘Regalaci un sorriso’, di Cna Pensionati Imola, è un appuntamento consolidato da sette anni, e ha l’obiettivo di portare ai bambini seguiti da associazioni o da servizi pubblici un momento di serena allegria, in occasione della Pasqua. Una piccola festa anche per gli operatori e per i genitori presenti, ed una grande soddisfazione per i rappresentanti di Cna pensionati Imola, che hanno assistito allo stupore e alla festosa gioia dei bimbi che hanno ricevuto l’inaspettato dono.