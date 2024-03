Urbanistica, il no del M5s al nuovo piano

Disco rosso del M5s al Pug – Piano urbanistico generale. "Abbiamo presentato un manifesto – spiega Ezio Roi (nella foto), capogruppo dei pentastellati in Consiglio comunale – che punta lo sguardo in una direzione che i nostri strabici amministratori hanno da sempre evitato con destrezza: quella verso la salvaguardia del nostro paesaggio, verso la piena compatibilità ambientale, verso un effettivo consumo di suolo zero e soprattutto verso le reali esigenze abitative del nostro territorio. In questo senso, tenendo ben presente la consolidata diminuzione di residenti, la parola sviluppo (soprattutto edilizio) andrebbe sempre declinata nel rispetto delle urgenze che gli incombenti cambiamenti climatici ci impongono".