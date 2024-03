Va in scena il ‘Surrealismo capitalista’

Domani sera alle 21 al teatro comunale dell’Osservanza arriva ‘Surrealismo capitalista’ del Collettivo Baladam B-side, quarto spettacolo della rassegna teatrale ‘Orizzonti’ curata da Tilt (Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro). Segnalazione speciale ‘Premio Scenario 2021’, lo spettacolo porta sulla scena Camilla Violante Scheller, Giacomo Tamburini e Antonio ‘Tony’ Baladam, ovvero "due attori e un’attrice, che fanno e dicono cose, in onore del grande Dio del Capitale". Nel corso dell’ultimo mezzo secolo si è affermato un modello socioeconomico che tende a concepire ogni esistenza in termini monetari e a fare piazza pulita degli immaginari collettivi e delle alternative sociali, sostituendosi ad entrambi. Ne consegue un senso di frustrazione diffuso e un senso dell’umorismo poco diffuso: la missione del collettivo Baladam B-side con questo spettacolo è quella di ribaltare tale paradigma. Due attori e un’attrice che interrogano la contemporaneità in un dialogo frontale con il pubblico, simulando, in un precipitato di puro ritmo comico, la normale disumanizzazione e monetizzazione dei rapporti sociali. ‘Surrealismo capitalista’ è una sorta di vademecum offerto in modo apparentemente scanzonato a chi potrebbe ‘soffrire di capitalismo’ senza esserne consapevole.

Info. Biglietti: intero 15 euro; ridotto 10 euro. Informazioni e prenotazioni: info@tiltonline.org; telefono 351 311 1011; www.tiltonline.org.